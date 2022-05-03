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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695456/رقم-7-على-يوتيوب-أغنية-جمالها-استنثنائي-لـ-محمد-حماقي-تتصدر-التريند

تصدرت أغنية “جمالها استثنائي” للفنان محمد حماقي التريند، ونالت إعجاب الجمهور بشكل كبير، كما كسرت الاغنية حاجز الـ مليون مشاهدة بعد يوم من طرحها عبر القناه الرسمية على يوتيوب.

دوت الخليج يرصد لكم تصدر أغنية جمالها استثنائي التريند وذلك خلال السطور القادمة

أغنية جمالها استثنائي

حقتت الأغنية جماهيرية واسعة بعد طرحها بأيام قليلة، وكانت من الطابع الرومانسي الذي يشتهر الفنان محمد حماقي به، نظرًا لشهرته الواسعة بهذا النوع من الأغاني منذ بدايته الفنية.

وأغنية “جمالها استثنائي” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساچ وديچيتال ماستر تميم، وإخراج طارق العريان.

كلمات أغنية جمالها استثنائي

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مش هجادل أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي

بصراحة كده.. غير التانيين دول جنبها.. مابقوش باينين وسألتها.. طب جايبة منين الضحكة الحلوة ديَّ

الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي

بصراحة بقى.. دي ماحصلتليش كنز اتلقى.. فرصة مابتجيش كان قبلها.. مابيعجبنيش وأهي دي اللي ملت عينيا

الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا

جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي

حفل محمد حماقي وعمرو دياب

ومن الجدير بالذكر، أن أحيا الفنان عمرو دياب والفنان محمد حماقي في ماسر الماضي أول حفل يجمعهما وذلك ضمن موسم الرياض الترفيهي وشهد الحفل العديد من اللقطات.

وبدأ الفنان محمد حماقي فقرته الغنائية في ختام فعاليات موسم الرياض، وحرص خلال فقرته أن يشعل حماس الجمهور ويقول لهم: “عايزين ختام جامد”.

وحرص حماقي على تهنئة الجمهور السعودي بتأهل المنتخب الوطني لهم، وبعد الانتهاء من غناء مجموعة كبيرة من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور، قدم الفنان عمرو دياب قبل صعوده إلى المسرح.

وتحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003”.

وأضاف: “الحقيقة كان جدع أوي وبيساعدني وبيشجعني جدا، وأنا بعتبر عمرو دياب أخ أكبر لي”، وأعرب عن سعادته بإحيائه حفل برفقة الهضبة وتابع كلامه: “أنا سعيد جدا أن أنا بشاركه النهاردة لأول مرة في حفلة بالرياض، وإن شاء الله تستمتعوا به بعد ما أخلص الأغنية الجاية”.