انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد اعتزاله.. أشرف عبد الباقي يعيد شريف إدريس للفن وهذه رسالته له حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695450/بعد-اعتزاله-أشرف-عبد-الباقي-يعيد-شريف-إدريس-للفن-وهذه-رسالته-له

شكر الفنان شريف إدريس الفنان مكتشف المواهب أشرف عبد الباقي، عن طريق حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وذلك لمساعدته في العودة للفن، بعد إعلانه الاعتزال خلال الأشهر القليلة الماضية.

لذا دوت الخليج يرصد لكم رسالة شكر شريف إدريس للفنان أشرف عبد الباقي وذلك خلال السطور القادمة

عودة شريف إدريس من الإعتزال

وجه الفنان شريف إدريس لأشرف عبد الباقي رسالة امتنان عبر فيسبوك لمساعدته في العودة للفن مرة أخرى وذلك من خلال المشاركة في مسرحية العيد فرحة التي عُرضت أمام الرئيس السيسي في الاحتفالية بالأمس، وشكره عن طريق نشر شريف إدريس صورة تجمعه بأشرف عبد الباقي، وعلق قائلًا: “قبل أي حاجه أنا عايز أشكر الراجل ده من كل قلبي..لأنه حقيقي أكتر واحد وقف جنبي معنويًا في الأزمه النفسيه اللي مريت بيها..وقف جنبي بشكل حقيقي مش طبطبه ولا صعبانيه..ووثق فيا وخلاني ساعدته في إخراج مسرحية (العيد فرحه) اللي إتعرضت إمبارح في إحتفالية العيد أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي..شكراً أستاذ أشرف عبد الباقي من كل قلبي”.

ومن الجدير بالذكر، أن صرح الفنان شريف إدريس عن معاناته بسبب قلة الأعمال الفنية التي يحصل عليها في مارس الماضي، وذلك عبر منشور له في حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والذي أعلن فيه عن إعتزاله الوسط الفني.

شريف إدريس يعتزل الفن

وكتب الفنان شريف إدريس عبر حسابه الخاص، قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم بعد ٣٥ سنه سعي وتعب وشقي في الوسط الفني قررت الاعتزال والابتعاد تماما وتغيير مسار حياتي وأي حد عنده فرصة سفر ليا هاكون شاكر ليه وده طلبي الوحيد..وده قرار أخدته بعد ما الامور وصلت في الوسط الفني لمرحله عبثيه وصلت اني بقيت بشوف بعض الزملاء بيشحتو الشغل علني علشان يشتغلو لان الشغل بقي متقسم علي ناس معينه..فلو الامور وصلت لكده ابعد احسن.

وتابع شريف إدريس: وحتي لما بيجي شغل بيتفرض عليك توافق باقل الفلوس وتخرج من الشغل مديون..ومواقف مهينه زي ان شركة انتاج تعرض عليك اجر هو قيمة ربع اجرك والسبب انهم الميزانيه مصروفه عالديكور..طب خلو الديكور يمثل.

وأردف: هحكيلكم موقف حصل معايا من اسبوع..اتصل بيا حد قالي عايزين حضرتك بكره عندك تصوير في مسلسل كذا بس هتدفع عشره في الميه للكاستينج دايريكتور..كان هيجيلي جلطه بعد ماقفلت المكالمه ووافقت علشان انا محتاج اشتغل ومحتاج فلوس..وماقدرتش استوعب الفكره بصراحه اني بعد العمر ده مضطر ادفع علشان اشتغل فاتصلت واعتذرت…وده الحال حاليا ان الامور بقت في ايد كاستينج دايريكتور..وده موقف من مواقف كتير مريت بيها لو حكيتها محتاجه كتاب مش بوست عالفيس فطالما الشغل بقي لازم يتدفعله..وطالما الشغل بقي بالشحاته..يبقي بلاش احسن.