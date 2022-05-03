حصاد الزراعة والطب البيطرى خلال أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، العدد رقم 39 من إصدار: "الزراعة فى كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التى تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطرى بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 26 ابريل وحتى 2 مايو الجارى.





وخلال هذا الأسبوع شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة، حملات مكيرة على أسواق اللحوم، إذ تم ضبط 3 أطنان و103 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 15 ألف و885 رأس ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، كذلك تم تنفيذ 21 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، مدرسة حقلية لمحصول القمح بمركز القناطر الخيرية قرية سندبيس بحضور عدد من المزارعين.



وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، متابعة عمليات حصاد القمح فى الحقول لدى المزارعين، كما تم ايضا المرور على زراعات القطن للاطمئنان على المساحات المزروعة والمعدة للزراعة، كذلك تم عقد عدد 34 ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها التوعية بأهمية توريد محصول القمح ومراكز تجميع الالبان والرى الحديث، كما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الجمعيات الزراعية، للتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج بمخازن الجمعيات الزراعية وحثهم على التسهيل على المزارعين فى صرف حصة الأسمدة، كذلك تم متابعة عمليات حصاد القمح، واعمال كارت الفلاح، كما تم المرور على المواقع المقترحة ضمن مبادرة حياة كريمة، فضلا عن عقد اجتماع مع مديرى الادارات الزراعية والتعاونية لمناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعى.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، افتتح محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة مقر الإدارة البيطرية بحى ثان الزقازيق، بحضور مدير مديرية الطب البيطرى، كذلك تم افتتاح منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين بمقر مديرية الطب البيطرى، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، استمرار حملاتها لازالة التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، بمراكز كفر الدوار، بشبراخيت، ابوحمص، أبو المطامير، كما تم عقد اجتماع مع مهندسى حماية الأراضى بمراكز المحافظة إذ تم التنبيه باليقظة التامة والمرور والمتابعة اليومية خلال فترة الإجازة.



كما شنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 4 طن و232 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، كما تم الانتهاء من تحصين 1049 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية، وتحصين 1049 جرعة ضد مرض حمى الوادى المتصدع، كما تم عقد 7 ندوات إرشادية، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على شون توريد القمح لمتابعة التوريد والتيسير على المزارعين وحسم شكاويهم فورا، كما تم عقد اجتماع مع جهاز حماية الأراضى بالمديرية وذلك لمناقشة أهم الاستعدادات خلال اجازة عيد الفطر المبارك، كما تم المرور على حقول القمح لمتابعة عمليات الحصاد.

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، يوم حصاد بحقل إرشادى، بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بحضور الفريق العلمى للحملة، كما واصلت المديرية حملاتها لإزالة التعديات على الاراضى الزراعية، فى مراكز: يوسف الصديق، أبشواى، إطسا، سنورس، الفيوم، كما تم تكثيف المرور والمتابعة لعمليه حصاد وتوريد محصول القمح، فى الحقول والشون ونقاط التحميع، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، متابعة عمليات حصاد محصول القمح وعقد لقاءات مع المزارعين، لتشجيعهم على توريد المحصول.



كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، اجتماع مع مديرى الإدارات الزراعية والتعاونية ومسؤولى حماية الأراضى والمكافحة بالإدارات الزراعية، لمناقشة عددا من الموضوعات، على رأسها موقف توريد القمح، اعمال حماية الأراضى، وموقف الاسمدة ومدى توافرها بمخازن الجمعيات، موقف محصول الرمان، كذلك اعمال المكافحة ومتابعة الاجراءات مع زراعات الذرة، كذلك نفذت مديرية الطب البيطرى بسوهاج، قافلة بيطرية علاجية، بقرية الفراسية مركز ساقلته وتم علاج عدد كبير من الحالات وتم تشخيص عدد كبير من حالات التناسلية باستخدام جهاز السونار، كما تم تجريع عدد كبير من الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية كما تم رش عدد كبير من الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية بالإضافة إلى الدور الارشادى للمربين عن كيفية حماية حيواناتهم ووقايتها من الأمراض المختلفة.



وكثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، حملاتها على أسواق اللحوم، والمجازر ومحلات الجزارة والمطاعم والثلاجات، حيث تم ضبط 47 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذبح خارج المجازر الحكومية، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، المرحلة الثانية، من أعمال رش النمل الأبيض فى أساسات مستشفى مدينة دهب الجديدة، كما تم عقد اجتماع مع مديرى الإدارات استعدادا لعيد الفطر المبارك حيث تم التاكيد على جميع العاملين بضرورة جمع صوب الخيار والفلفل التابعتين للمديرية ورعاية صوبة الكنتالوب ومتابعة المحاصيل الشتوية خاصه محصول القمح ومتابعة عمليات الحصاد والدراس والتوريد، كما تم التشديد على ضرورة متابعة أى تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان، ومعهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، يوم حصاد مكبر للمحصول بمنطقة وادى النقرة إذ تناول يوم الحصاد التوعية بأساليب الحصاد السليمة التى تقلل الفاقد والهدر وتحافظ على جودة ونقاوة المحصول.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الاعلامى للوزارة، يصدران حاليا 4 إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والذى يلقى الضوء على الخدمات التى تقدمها الوزارة للمزارع والمربى، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذى يلقى الضوء على إنجازات القطاع الزراعى بالأرقام.