قطع المياه عن مركز ومدينة فى بنى سويف لمدة 12 ساعة.. غدا

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف أنه سيتم قطع المياه عن مركز ومدينة سمسطا غدا الأربعاء لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباحا، لتوقف محطتى مياه الشيخ عابد وبدهل عن العمل.





واعتذرت الشركة فى بيان، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا لأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة بسبب حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمركز سمسطا. وناشدت المواطنين وأصحاب المخابز وكل المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتها الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، مشيرة إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها مع التأكيد على وجود خط ساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

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