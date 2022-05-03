انت الان تتابع تفاصيل خبر فيديو..أم تكشف لـ دوت الخليج "القرد كلم بنتى بلغة البشر وقالها بحبك" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695466/فيديوأم-تكشف-لـ-تحيا-مصر-القرد-كلم-بنتى-بلغة-البشر-وقالها-بحبك

واقعة غريبة شهدتها حديقة حيوان الجيزة فى ثانى إيام عيد الفطر المبارك، حيث أكدت احدى الأمهات ان "القرد اتكلم وقال لـ بنتها كلمة بحبك" بلغة البشر.

الواقعة حدثت امام منطقة جبلاية القرود داخل حديقة حيوان الجيزة، صباح اليوم الثلاثاء ثانى إيام العيد، وتسببت فى تجمع عدد كبير من المواطنين حول الأم والطفلة ليستمعوا لما حدث والتقاط الصور مع القرد بطل الواقعة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل واقعة قرد تحدث بحديقة الحيوان

الأم قالت فى لقاء مع موقع دوت الخليج، "كنت واقفة انا وبنتى بسمة وهى عندها 8 سنوات وكنا بنأكل القرد، وبسمة كان معاها صباع موز، والقرد كان بيبصلها جامد، فاخدت منه قطمة ورمت الباقى للقرد، فقالها بحبك، والكلمة كانت واضحة جداً زي مايكون انسان بيتكلم".

وأضافت الأم فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج " طبعا بنتى اول ما سمعته جريت بعيد وانا اتخضيت وقعدت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لانى اول مرة اشوف قرد بيتكلم زينا عادى كدة".

بنتى مبروكة ومكشوف عنها الحجاب

وبسؤال محرر موقع دوت الخليج لـ الأم عن عدم معقولية الواقعة، قالت "أقسم بالله حصل وانا هكدب ليه، وعلى فكرة بنتى بيحصل معاها حاجات كتير غريبة ودى مش اول مرة، يعنى مرة كنا فى الشارع وكان فى قطة واقفة جنبها بتلعب معاها وفجأة سمعنا القطة بتقولها تعالى معايا، وبرضوا وقتها اتخضينا وكانت معايا والدتى واخدنا البنت وجرينا، ووالدتى قالتى لازم نوديها لشيخ، بس انا رفضت علشان خايفة على بنتى، بس لما اتكررت الحاجات الغريبة وديتها للشيخ وقاللى بنتك دى مبروكة خللى بالك منها".

الأم تنصح بأبعاد القرد عن الحديقة

وطلب محرر موقع دوت الخليج، من الأم تصوير فيديو معها او مع الطفلة لتوثيق الواقعة، لكنها رفضت وقالت "بنتى مش هتتصور ولا انا هتصور احنا مش بتوع شو، بس هقولكم نصيحة لوجه الله، القرد ده لازم يمشي من الحديقة".

وعن سبب نصيحتها بابعاد القرد عن الحديقة قالت “معنديش كلام اقوله اكتر من كدة، انا خلصت ضميرى ونصحتكم، القرد ده مش حيوان طبيعى ده مخاوي ومش هيسكت”.