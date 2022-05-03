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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695465/حاول-استدراجها-في-منطقة-نائية-تفاصيل--علقة-ساخنة-للمتهم-بالتحرش-بطفلة-الغربية

قررت نيابة مركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة استدراج طفلة والتحرش بها ومحاولة هتك عرضها بقرية الدلجمون.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية؛ إخطارا من العقيد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفر الزيات، بورد بلاغ من أهالي قرية الدلجمون بدائرة المركز، بتمكنهم من ضبط شاب استدرج طفلها محاولا التحرش بها داخل إحدى الأماكن المظلمة بجوار سور مركز شباب القرية، ولكن أحد المارة بالصدفة شاهد الواقعة، بعدما سمع بكاء الطفلة، فأمسك بالشاب، واستعان بالأهالي الذين أمسكوه وأبرحوه ضربًا، ثم استغاثوا بالشرطة.

وتبين من تحريات الرئد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز كفرالزيات ومعاونيه، أن المتهم شاهد الطفلة واستدرجها إلى مكان مظلم، وأرض نائية بجوار مركز شباب القرية، وعند تأكده من عدم تواجد أحد الأشخاص؛ تحرش بها حيث حسر عنها ملابسها، وحاول مُعاشرتها مستغلًا حداثة سنها.

وحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.