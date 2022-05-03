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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695462/احتشاد-الأهالى-لاستقبال-جثامين-ضحايا-انقلاب-ملاكى-بترعة-الإبراهيمية-ببني-سويف

احتشد أهالي عزبة حسين نامق بمحافظة بني سويف، بداخل مستشفى ناصر المركزى، لاستقبال جثامين 2 من ضحايا حادث غرق سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية، من مستشفي ناصر العام، بعد إنهاء تصاريح الدفن، إلي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بقرية الورشة شرق النيل، وسط مشهد جنائزي مهيب بحضور العشرات من أهالي القرية والقري المجاورة.

تفاصيل الواقعة تعود تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شخصان، وإصابة 4 آخرين، جميعهم من قرية حسين نامق، ووجه مدير الأمن بسرعة توجه سيارات الاسعاف إلي موقع البلاغ وانتشال جثامين الضحايا والمصابين. بيانات المتوفيان ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارت الاسعاف إلي موقع البلاغ وجري نقل المصابين إلي مستشفي ناصر العام، لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما نُقلت جثة المتوفي ويدعي محمد ناصر 20 عامًا إلي مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها في عملية البحث عن جثمان، هشام ممدوح 22 عامًا مفقود داخل المياه. بيانات المصابين المصابين في الحادث وهم، طه خالد خلف 22 سنة، سالم عاطف سالم 22 سنة، طارق محمود، ابراهيم ٢٢ سنة، محمد بكرى شاذلي 20 سنة، جميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى ناصر العام تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

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