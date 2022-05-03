انت الان تتابع تفاصيل خبر خاص| سمير صبري يغادر المستشفى منذ 10 أيام.. وهذه تطورات حالته الصحية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695460/خاص-سمير-صبري-يغادر-المستشفى-منذ-10-أيام-وهذه-تطورات-حالته-الصحية

مر الفنان سمير صبري بأزمة صحية شديدة حبس لها أنفاس الوسط الفني بعدما نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات ليتلقى العلاج اللازم ويخضع لعملية جراحية حادة أجلت لأيام عديدة بشكل متواصل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أخر تطورات الحلقة الصحية لـ سمير صبري

تواصل موقع دوت الخليج مع مدير أعمال الفنان سمير صبري للكشف عن أخر تطورات حالته الصحية، ليفجر للجمهور نبأ سار حول خروجه من المستشفى منذ 10 أيام واحتفاله بعيد الفطر بجانب أسرته في منزله، مشيرا إلى تحسن حالته الصحية بشكل كبير، فقال: “ أستاذ سمير خرج من المستشفى من 10ايام وهوه بخير الحمد لله”.

وكان قد نُقل سمير صبري للمستشفى مؤخرًا، وجاء نبأ نقل مرضه على الصفحة الرسمية للناقد الفني طارق الشناوي، بعد أن طالب الجمهور بالدعاء الله بالشفاء العاجل، مؤكدا أن سيعود خلال أيام قليلة بعد أن يتلقي العلاج الكامل

سمير صبري يوجه رسالة للرئيس السيسي بعد تحمله تكلفة علاجه

وكان قد أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج سمير صبري على نفقة الدولة، ليصرح الاخير خلال برنامج «90 دقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عن تحسن حالته بسبب هذا النبأ فقال: «إزاي مابقاش أحسن وأنا رئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه، هي حاجة بسيطة أن رئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط؟ مش سمير صبري، أنا بشوف أنه بيهتم بالست اللي بتبيع في الشارع، هو ده رئيس مصر».

واختتم حديثه موجها الشكر للرئيس السيسي: «بحبك لأنك رجعت لي مصر ورجعت الاحترام لبلدي».

سمير صبري يحصد جائزة على فيلم 2 طلعت حرب

وكانت أخر أعمال سمير صبري قبل أزمته الصحية فيلم "2 طلعت حرب" الفيلم المصري الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، ويشارك في بطولته كلا من محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وحاز سمير صبري على الفيلم جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.