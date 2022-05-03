انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تسببه في نجاح في بيتنا روبوت.. هشام جمال يوجه رسالة شكر لـ عمرو وهبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695458/بعد-تسببه-في-نجاح-في-بيتنا-روبوت-هشام-جمال-يوجه-رسالة-شكر-لـ-عمرو-وهبة

وجه الفنان والمنتج هشام جمال رسالة شكر للفنان الموهوب عمرو وهبة بعدما سعى لنجاح مسلسلهم الرمضاني “في بيتنا روبوت” من خلال لمساته التي كان يضيفها أثناء لوكيشن التصوير و”الإفيهات” التي أضحكت المشاهدين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رسالة هشام جمال لـ عمرو وهبة بعد مسلسل في بيتنا روبوت

كتب هشام جمال عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “كنت مستني اخلص دوشة رمضان عشان اشكرك يا عمرو على حاجات كتير جدا أولها أخلاقك وأدبك وتربيتك السويه ودي حاجه لازم نشكر بيتك وأهلك عليها انت ملكش فضل فيها اوى".

وأضاف: "ثانيا على شطارتك واجتهادك والتزامك وتطورك وتحملك المسؤوليه كمؤلف وبطل، وعلى حاجات تانيه كتير مش مسؤوليتك لكن كنت بتعملها وبتساعد فيها كانها اكتر من واجب او التزام عليك..ثالثا على نفسيتك وحبك لكل الممثلين وانك كتبت لكل واحد فينا كأنك بتكتب لنفسك..تقريبا كل جمله اتقالت في المسلسل، وكل تفاصيل ولزمات الضحك عند كل الشخصيات..هو كلام كتبه عمرو او زوده واحنا واقفين في اللوكيشن، وساعات كتير في مشاهد هو مش بيصور فيها اصلا بس بيقف مخصوص عشان يزود".

مسلسل في بيتنا روبوت

جدير بالذكر أنه دار الجزء الثاني من مسلسل في بيتنا روبوت حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.

ويعد المسلسل بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.