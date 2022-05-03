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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695455/وزير-الأوقاف-يعلن-موعد-التقدم-للمراكز-الثقافية-وإعداد-محفظي-القرآن

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فتح باب التقدم لمراكز الثقافة الإسلامية و مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، يوم الأحد ١٥ مايو الجاري.

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وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له، الثلاثاء، أنه سيتم التوسع في فتح المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية والاستفادة بأوائل خريجي مراكز الثقافة الإسلامية في مجال الدعوة وأوائل مراكز إعداد المحفظين في مجال تعليم القرآن الكريم .

وكان قد كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ السيد عبد المجيد رئيسَ الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، بإعادة تنظيم عمل المقارئ القرآنية لتشمل الأئمة وجمهور المصلين، بعد توقف عامين

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الأحد، أنه ستتم مقابلة جميع شيوخ المقارئ المعتمدين، وجميع أعضاء المقارئ المعتمدين لإعادة تشكيل المقارئ، وتحديد عددها وأماكنها وعدد أعضاء كل مقرأة منها، وما سيكون خاصًّا منها بالأئمة وأعضاء المقارئ، وما سيكون متاحًا لجمهور المسجد، على أن تنتهي الإدارة من ذلك في موعد أقصاه شهر من تاريخه، ومن يتخلف عن المقابلة سيعد معتذرًا عن مواصلة العمل بالمقرأة.

الأوقاف عودة المقارئ بالمساجد لتشمل الأئمة والمصلين

وأشارت إلى أنه سيبدأ العمل بالمقارئ في كل مديرية تتم مقابلة أعضائها ووضع خطتها فور اكتمال المقابلات وتحديد المساجد التي سيكون بها المقارئ، ومن المقرر أن يكون هناك يومان في الأسبوع لعمل المقارئ:

1- يوم الاثنين عقب صلاة الظهر، للأئمة وغيرهم من أعضاء المقارئ المعتمدين.

2- يوم الجمعة عقب صلاة العصر، لجمهور المصلين في المساجد التي تحددها كل مديرية وتعتمد خطتها من رئيس القطاع الديني.