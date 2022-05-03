مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالجيزة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:26 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة .. فقد تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم الجناين بالسويس) بأحد المصانع المهجورة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "سرقة بالإكراه" والتنفيذ عليه فى ( 4 قضايا آخرى من بينها حكم بالسجن المؤبد)، وسابقة إتهامه فى عدد (4) قضايا متنوعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه ، وعُثر بجواره على (قنبلة يدوية - رشاش - بندقية آلية - كمية من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام) وكذا سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية". تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



