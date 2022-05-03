أخبار مصرية

مصرع أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالجيزة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:26 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة .. فقد تمكنت جهود البحث الجنائى من تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة قسم الجناين بالسويس) بأحد المصانع المهجورة بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين "سرقة بالإكراه" والتنفيذ عليه فى ( 4 قضايا آخرى من بينها حكم بالسجن المؤبد)، وسابقة إتهامه فى عدد (4) قضايا متنوعة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه ، وعُثر بجواره على (قنبلة يدوية - رشاش - بندقية آلية - كمية من الذخيرة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام) وكذا سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية". تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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