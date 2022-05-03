الحكومة توضح كيف تتعامل مع التحديات الاقتصادية (بيان بالأرقام)

جدة - نرمين السيد - أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ إذ نجح فى تحقيق فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021/2020 بنسبة 1.46%.





وذكر المركز، فى الإنفوجرافيك الذى نشره اليوم بعنوان الاقتصاد المصرى.. ومرونة التعامل مع التحديات، أن حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة شهد زيادة بنسبة 30%، مسجلة 249.4 مليار جنيه. وأشار إلى زيادة فى حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، كما زاد حجم الإنفاق على قطاع التعليم بنحو 9.3%، ونحو 3.2% زيادة فى حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و22.8 % زيادة فى حجم الإنفاق على قطاع الصحة.

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