معهد تيودور بلهارس يحصل على المركز 56 فى تصنيف «سيماجو 2022»

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. حنان خفاجى مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول حصول المعهد على المركز 56 فى مؤشر سيماجو (Scimago) الإسبانى للمراكز البحثية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، والأداء العلمى للمعهد خلال الفترة الماضية.





وأفاد التقرير بتقدم المعهد فى تصنيف سيماجو الإسبانى (Scimago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، والذى يأتى بالتعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية.

وأوضح التقرير أن حصول المعهد على هذه المرتبة جاء نتيجة التميز العلمى فى العديد من مؤشرات تصنيف سيماجو ومن أهمها: عدد أبحاث القيادة (BF:115.63)، عدد أبحاث التميز (EXEC:38)، عدد الأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية الأكثر تأثيرا (Q1:101)، عدد المخرجات البحثية ( O:396)، وفى تجمع المواهب العلمية (stp:353)، وفى الوصول المفتوح (OA:209)، وفى التعاون الدولى جاء عدد الأبحاث (IC:125)، وعدد أبحاث التعاون الإقليمى (RC:63)، وعدد الأبحاث فى التعاون مع الصناعة (IDC:3)، وعدد الأبحاث المنشورة فى مجال ابتكار المعرفة (IK:1)، وعدد الأبحاث المنشورة فى مجال اقتباسات براءات الاختراع (PI:1)، وفى الروابط الواردة (IL:15)، وفى القياسات المرجعية (AM:110)، وفى حجم الويب (WS:443)، وفى حساب عدد الأبحاث المشاركة فى أهداف التنمية المستدامة (SDG:188).

ولفت التقرير إلى تحقيق المعهد عدد من الإنجازات العلمية خلال الفترة الماضية، فى إطار جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا وذلك من خلال المشاركة فى نداء أكاديمية البحث العلمى بمقترحين بحثيين لإيجاد حلول لمواجهة جائحة كورونا حول التطوير المحلى للتشخيص السريع والحساس لفيروس كوفيد - 19، وتعريف الخلايا المناعية المختلفة فى المرضى المصابين بكوفيد - 19، وذلك بالتعاون مع المركز القومى للبحوث، كما قام المعهد بالتعاون مع المركز القومى للبحوث ومعامل البحوث الطبية وبنك الدم بالقوات المسلحة، بالاشتراك فى عزل وتحديد تسلسل الجينوم الكامل لفيروس "سارس – كوف 2".

وأشار التقرير إلى نجاح باحثى المعهد فى الحصول على تمويل مشروعين بعنوان (إنتاج شريط مناعى للتشخيص المبكر لحالات سرطان المثانة البولية، وتطوير وسيلة تشخيصية مصرية للكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد باستخدام النسخ العكسى والتضخيم متساوى الحرارة).

وفى مجال النشر الدولى، نجح معهد بلهارس فى نشر 114 بحثا فى المجلات العالمية خلال (2020/2021) من خلال جميع المعامل البحثية بالمعهد، وبمشاركة العديد من الباحثين، فضلا عن أن عدد المشروعات البحثية الجارى العمل بها فى المعهد بلغ (54) مشروعا.

وأضاف التقرير أنه تم اعتماد شعبة المناعة وتقييم العلاج بالمعهد كمركز للتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مجال مكافحة البلهارسيا، وافتتاح وحدة الفيروسات الكبدية لتقديم العلاج المجانى لمرضى فيروس B وC، وبلغ عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل المعهد أكثر من 47 ألف خلال العام 2021، كما تم تنفيذ خطة تطوير شاملة لمنشآت المعهد والتى شملت تطوير وتحديث العيادات الخارجية، وافتتاح تطوير وحدة المناظير بتكلفة 10 مليون جنيه، وتطوير 10 مخازن، وذلك ضمن خطة المعهد لاستكمال أعمال التطوير الشاملة وتحديث البنية التحتية للمعهد.

كما تم تفعيل برنامج ميكنة المستشفى التابع للمعهد؛ لتسهيل التعامل الطبى والمالى والإدارى مع المترددين من المرضى، وبث قناة خاصة بالمعهد على موقع اليوتيوب؛ لعرض نشاطات المعهد وما تقوم به من أبحاث علمية وطبية، وتنظيم المؤتمر السنوى للمعهد؛ بهدف تسليط الضوء على البحث العلمى وعلاقته بالتطبيق الإكلينيكى.

وقال د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن حصول المعهد على هذا المركز المتميز داخل التصنيف يأتى انعكاسا لرفع كفاءة المعهد والتطوير والتحديث المستمر للأداء العلمى والبحثى للباحثين به، لافتا إلى تزايد عدد المرضى المترددين على مستشفى ومعامل معهد تيودور بلهارس بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، مما يعكس مستوى الكفاءة العالية للخدمات الصحية المتميزة التى يقدمها المعهد للمرضى المترددين عليه، ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ سياسة الوزارة التى تقوم على توظيف البحث العلمى لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى جميع المجالات من خلال الدور البحثى للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، والعمل فى تعاون دائم مع كل قطاعات التنمية فى الدولة.