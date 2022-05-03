انت الان تتابع تفاصيل خبر الجمعة.. دار الأوبرا المصرية تحيي حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695452/الجمعة-دار-الأوبرا-المصرية-تحيي-حفلا-لطلاب-مركز-تنمية-المواهب

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل دار الأوبرا المصرية في مركز تنمية المواهب

ويقام حفل تنمية المواهب في دار الأوبرا المصرية في يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءا على المسرح الكبير، ويأتي برنامج الحفل على النحو الأتي: “عرضا لفصل البالية بعنوان جارة القمر، رقصات كلاسيكية عالمية، مجموعة من أشهر أعمال فيروز التي شكلت وجدان جمهور الوطن العربي منها لما نتلاقي، كان الزمان وكان، حبيتك في الصيف، أيام الشتاء”.

أبرز المواهب المشاركةفي حفل تنمية المواهب

ويشارك في حفل تنمة المواهب التي تنظمه درا الاوبرا كلا من دنيا عادل، سارة مدحت، هنا محمد، نور مصطفي، زينة محمد، جني خالد، نادين المصري، أروي محمد، حبيبة عبد النبي، جميلة محمد، مريم أشرف، سيلين شريف، چيسي عادل، لي لي أسر، أسيل أشرف، هاجر سمير، ملك رامز ، مي ستيفان ، قسمت شاهين ، ماريا إيهاب ، لبني رضا ، مايا محمد، ملك الجندي، تيا طارق، جودي ناصر، انولا أيمن ، ندي إيهاب، جميلة محسن، رويدا وجيه، صفية هاني، حبيبة محمد، فيروز ياسر، مارلي ماجد، مارلي شنودة، هايدي عادل، نور محمد، سدرة محمد، ريتاج الأمير، لي لي محمد، جودي مصطفي، دينا عامر، سارة مدحت، نادين أعصري، ماريا ماجد، جومانة أحمد، سارة شريف، فرح شريف، چني المغربي، مريم محمود.

أنغام في موقف محرج بدار الاوبرا

من ناحية أخرى، أقيم سابقا حفل أنغام بدار الاوبرا المصرية بقيادة المايسترو العالمى هانى فرحات، وبرئاسة الدكتور مجدى صابر، على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية، وبمصاحبة فرقتها الموسيقية في تمام الساعة الثامنة، ولكن أثناء انسجام المطربة في الحفل انقطع الصوت فجأة بسبب حدوث مشكلة فنية في الصوت ما أدى إلى توقف حفل أنغام.

وكان من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عمل غنائي جديد بعنوان «ودونى عند أمي»، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع مادي، وهندسة صوت خالد سند.