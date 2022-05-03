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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695449/إبراهيم-عيسى-نواجه-الخطابات-الدينية-المشددة-بمسلسل-فاتن-أمل-حربي

خرج الاعلامي إبراهيم عيسى للرد على منتقدي مسلسل “فاتن أمل حربي” الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2022 ويشارك في بطولته الفنانة نيللي كريم بجانب الفنان شريف سلامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد إبراهيم عيسى على منتقدي مسلسل فاتن أمل حربي

قال إبراهيم عيسى خلال مداخلة هاتفية مع قناة “الحرة”، أن قصة مسلسل فاتن أمل حربي حرجة لأنها تتحدث عن قضية تخص النساء وهو امر مثير للجدل وخاصة وأن العمل يناقش مايحيطها من قوانين وفهم ديني وموضوع مشتبك مع الواقع اليومي للحياة العربية، مؤكدا: “نواجه الثقافة المتطرفة التي تقدم عبر الجماعات والخطاب الديني المتشدد الذي يركز بطريقة رهيبة على المرأة، بفكره الخاص على النساء وحضور المرأة في الذهنية المتطرفة حضور هائل، سواء بالمنع أو التحريم أو التجريم أو الشيطنة، وباعتبارها الغواية والفتنة”.

إبراهيم عيسى: تراث المرأة وضعه فقهاء بناءا على عصرهم وزمنهم

وأضاف: “المؤسسات الرسمية كلها في الوطن العربي تتبع الفهم التقليدي، والتراث المتداول بما يخص المرأة هو تراث وضعه الأوائل من الفقهاء الذين فسروه بناء على عصرهم وزمنهم، ولم يكونوا معنيين بأن هذا الكلام سيطبق حتى عام 2022”.

واختتم حديثه: “أكل عيش هذه المؤسسات وحياتها قائم على حراسة التراث، وتشعر الجمهور أن التراث منتج إلهي وليس بشريا، فكلما اقتربنا من الإصلاح والاجتهاد والتفكير في التجديد من أي مناطق تمس هذه المؤسسات، تُنتفض ضده بطبيعة الحال اتهامات كبيرة بداية من الإساء للدين إلى الردة والتفكير إلى كل هذه المنظومة المعدة والمجهزة”.

مسلسل فاتن أمل حربي يحارب قانون الأحوال الشخصية

جدير بالذكر أن مسلسل “فاتن امل حربي” بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وكانت انتهت حلقاته بنبأ في صالح سيدات مصر وهو إحالة قانون الأحوال الشخصية للمحكمة الدستورية العليا لبيان العوار الدستورى فيه بقرار من المستشار القانوني داوود “خالد سرحان.