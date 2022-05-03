انت الان تتابع تفاصيل خبر واحد تاني في المقدمة.. أفلام عيد الفطر تقترب من 11 مليون جنيه في اليوم الأول حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695444/واحد-تاني-في-المقدمة-أفلام-عيد-الفطر-تقترب-من-11-مليون-جنيه-في-اليوم-الأول

شهدت دور العرض المصرية حالة من الإذهار منذ بداية عيد الفطر، رغم أن الأفلام المنافسة هذا العام لم تتخطى الـ 3 أعمال فنية فقط كما سيطر عليها طابع الكوميديا بشكل كبير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إيرادات أفلام عيد الفطر في اليوم الأول أتى فيلم “واحد تاني” للفنان أحمد حلمي في صدارة قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر منذ اليوم الأول في عرضه، وحقق العمل ما يقرب من 5 مليون جنيه في الأول بـ عيد الفطر، بينما أتى في المرتبة الثانية فيلم “العنكبوت” الذي يشهد عودة الثنائي أحمد السقا ومنى زكي للساحة الفنية مرة أخرى، اذ حقق إيرادات بلغت 3 مليون و600 ألف جنيها، في حين تذيل القائمة فيلم “زومي” الذي يخوض بطولته نجم مسرح مصر علي ربيع بإيرادات 2 مليون و217 جنيها. فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي هذا ويشارك الفنان أحمد حلمي في بطولة فيلمه الجديد "واحد تاني" عدد من النجوم مثل روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، نسرين أمين، أحمد مالك، نور إيهاب وآخرين بجانب مشاركة عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا. فيلم العنكبوت أما عن فيلم “العنكبوت” فهو من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين وريم مصطفى، وسيطر عليه حالة من الإثارة والتشويق والدراما، وشهد تعاون أحمد السقا ومنى زكي بعد غياب سنوات عديدة منذ أخر تعاون بينهم في فيلم “تيمور وشفيقة” الذي يعرض مع كل موسم عيد حب. ويشارك في فيلم زومبي كلا من حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ونجوم أخرين، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول فرقة غناء شعبية، بقيادة على ربيع الذى يقدم مطرب مهرجانات وحمدى الميرغنى شاعر وتمر الفرقة بالعديد من المواقف الكوميدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واحد تاني في المقدمة.. أفلام عيد الفطر تقترب من 11 مليون جنيه في اليوم الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.