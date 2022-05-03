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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695443/بينهم-5-أطفال-7-مصابين-في-انقلاب-توك-توك-بقنا
أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب توك توك بالقرب من مدخل قرية الأشراف التابعة لمركز قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب توك توك بالقرب من مدخل قرية الأشراف بقنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين.
وأسفر الحادث عن إصابة الشاذلي عبده إسماعيل، 48 عامًا، وعزيزة محمد عمر، 45 عامًا، وأمل عبيد محمود، 10 أعوام، وملك علاء الدين محمود، 8 أعوام، ومحمد أحمد علي، 13 عامًا، ووشقيقيه على أحمد علي، 10 أعوام، وحمزة أحمد علي، 12 عامًا نتيجة وقوع حادث انقلاب توك توك بنجع عبودي في قرية الأشراف الشرقية.
تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي
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