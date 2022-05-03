انت الان تتابع تفاصيل خبر بالاسماء.. تفاصيل وفاة وإصابة ٦ أشخاص من قرية واحده بترعة الابراهيميه ببنى سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695432/بالاسماء-تفاصيل-وفاة-وإصابة-٦-أشخاص-من-قرية-واحده-بترعة-الابراهيميه-ببنى-سويف

شهدت محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي وبداخلها 5 أشخاص في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي، التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم انتشال جثمان شخص واخر مفقود داخل المياه بينما نقل 3 مصابون إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي في ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الشيخ علي دائرة مركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه مصرع شخص واخر مفقود داخل المياه، وإصابة 3 آخرين، ووجه مدير الأمن بسرعة توجه سيارات الاسعاف والإنقاذ النهري إلي موقع البلاغ لنقل المصابين إلي المستشفي والبحث عن جثمان المفقود

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارت الاسعاف إلي موقع البلاغ وجري نقل المصابين إلي مستشفي ناصر العام، لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج اللازم، بينما نُقلت جثة المتوفي ويدعي محمد ناصر 20 عامًا إلي مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها في عملية البحث عن جثمان، هشام ممدوح 22 عامًا مفقود داخل المياه.

بيانات المصابون في الحادث

المصابين في الحادث وهم، طه خالد خلف 22 سنة، سالم عاطف سالم 22 سنة، طارق محمود، ابراهيم ٢٢ سنة، محمد بكرى شاذلي 20 سنة، جميعهم يتلقون العلاج اللازم داخل مستشفى ناصر العام تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.