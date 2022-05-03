فضل كلمة «بحبك» للزوج أو للزوجة

جدة - نرمين السيد - وكتبت صفحة مركز الإرشاد الزوجى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "تعود أن تعبد الله بأن تقول لشريك حياتك أنك تحبه، فهذه العبادة لها أثر النور عندما يخترق الظلام".

ولفتت الصفحة إلى أنه لابد للرجل أن يجعل لأسرته نصيبا من وقته واهتمامه وألا تكون المشاغل والأعمال لاهية له عن ذلك، فالأسرة هى الأولوية الاجتماعية الأولى للرجل.