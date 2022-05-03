طقس ثانى أيام العيد.. الأرصاد تزف بشرى عاجلة

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك اليوم تحسن نسبى فى الأحوال الجوية حيث تنخفض درجة الحرارة انخفاضا طفيفا ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 32 درجة.

وأضافت الأرصاد: "تتغير اتجاهات الرياح لتسود رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للرمال والاتربة على شمال ووسط الصعيد وسيناء، كما تزداد فترات سطوع الشمس برحيل الغطاء السحابى على شمال البلاد".