جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال الزيارة التى قام بها، أمس الإثنين، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، إلى مقر محافظة البحيرة، حيث قدم التهنئة لـ المحافظ وقيادات المحافظة.
وزار الأنبا باخوميوس والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان فى استقبالهم هشام آمنة، محافظ البحيرة، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عيد الفطر 2022.. الأنبا باخوميوس يهنئ قيادات البحيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.