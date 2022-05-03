عيد الفطر 2022.. الأنبا باخوميوس يهنئ قيادات البحيرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال الزيارة التى قام بها، أمس الإثنين، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، إلى مقر محافظة البحيرة، حيث قدم التهنئة لـ المحافظ وقيادات المحافظة.

وزار الأنبا باخوميوس والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان فى استقبالهم هشام آمنة، محافظ البحيرة، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.