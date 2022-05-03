حار نهارا.. تعرف على طقس ثاني أيام العيد

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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - يتسائل العديد من المواطنين لمعرفة حالة الطقس خلال ثاني ايام العيد، الموافق الثلاثاء، وهو ما اجاب عنه خبراء هيئة الأرصاد الجوية حيث توقعوا أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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جاء ذلك وفقا لما ذكره بيان صادر عن هيئة الارصاد، حيث ذكر انه متوقع نشاط الرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة في شمال الصعيد ووسط سيناء على فترات متقطعة.

ثاني أيام العيد حار نهارًا لطيف ليلا.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 مايو

وضاف بيان الهيئة العامة لللارصاد الجوية أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر.

نشاط الرياح خلال ثاني ايام العيد

وعن الرياح اكد بيان الهيئة انها سوف تكون سطحية شمالية شرقية وشمالية غربيةـ وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.