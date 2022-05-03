هل إخراج الفدية فقط يجزئ عن صيام ما فات من رمضان؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجاءب عن هذا السؤال، فضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، على الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".
وقال المفتى: "إن قضاء ما فات من رمضان يتوقف على الحالة الصحية للمسلم أو المسلمة، فإن كان المسلم أو المسلمة مريض بحيث لا يزول هذا المرض فى المستقبل، فإنه يجوز تقديم الفدية فقط دون صيام ما فات من رمضان، لقوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين".
وأضاف: "أما إذا كان العذر يزول إما الآن أو فى المستقبل، فحينئذ لا تُجزئ الفدية عن قضاء ما فات من شهر رمضان، ولابد من قضاء ما فات من الصيام سواء للمسلم أو المسلمة والقضاء متاح حتى قدوم شهر رمضان المقبل.
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