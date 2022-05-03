جدة - نرمين السيد - قدم نيافة الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا، وتوابعها يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة، إلى أسامة القاضى، محافظ المنيا، بمناسبة عيد الفطر المبارك.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تهنئة من مطرانية المنيا وبنى مزار والبهنسا لقيادات المحافظة بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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