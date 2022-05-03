الأنبا أرسانيوس يهنئ قيادات الوادى الجديد بـ العيد

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال زيارته إلى مقر محافظة الوادى الجديد، أمس الإثنين، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، حيث كان فى استقباله والوفد المرافق، حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، والقيادات التنفيذية والمحلية.
وزار الأنبا أرسانيوس، أيضا، مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة لـ اللواء محمود فاروق، مدير الأمن وقيادات المديرية.
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