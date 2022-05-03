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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695411/ياسر-جلال-كنت-خايف-أفشل-في-الاختيار-3-والرئيس-السيسي-قدم-روحه-على-كفه-عشان-ينقذ-البلد

تحدث الفنان ياسر جلال عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3 الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لهذا العام وحقق نجاحا ساحقا خلال فترة عرضه، معربا عن فخره بالرئيس عبد الفتاح السيسي وكيف نهض بالبلد نهضة عظيمة.

دوت الخليج يرصد تصريحات ياسر جلال خلال راديو 9090

كشف في البداية عن رد فعله بعدما عرض عليه المخرج بيتر ميمي تقديم شخصية الرئيس السيسي، فقال: “لما عرضوا عليا الشخصية انا طبعا مصدقتش ، انا اتفاجئت ، قولتلهم يا جماعة انتوا بتتكلموا بجد ولا بتهزروا ؟ مينفعش يهزروا طبعا في حاجة زي كده ، قالولي اه طبعا ، انا اتوترت واتلغبطت ، بالإضافة اني خوفت جدا جدا ، مش خوفا من أداء الشخصية ، ولكن خوفا من إني افشل أثناء أدائها ، بعدين موضوع تجسيد شخصية ده من اصعب الاشياء على الممثل ، فكان التحدي كبير جدا”.

ياسر جلال: فخور بتقديم شخصية الرئيس السيسي على شاشة الدراما المصرية

وأعرب ياسر جلال عن فخره بتقديم الشخصية خلال مسلسل الاختيار 3، فقال: "فخور جدا وسعيد وبتشرف إنى أنا بقدم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى على شاشة الدراما المصرية، وهو رجل أنا بحبه وبحترمه من زمان جدا، واحنا فى مرحلة التحضير للمسلسل وبذاكر الشخصية، وبدور على الفيديوهات وبشوف الاسكريبت والأحداث اللى حصلت، وقد ايه الراجل ده قدم روحه على كفه عشان ينقذ البلد ازددت حبا واحتراما وتقديرا لسيادته".

ياسر جلال: قدمنا المسلسل واحنا مرتاحين نفسيا

واستكمل ياسر جلال حديثه عن الاختيار 3، فقال: “قدمنا شخصية محمد مرسي الله يرحمه بشكل محترم وجدي.. ودا شجع العاملين في المستشفى إننا نقدم المسلسل وإحنا مرتاحين نفسيًّا ونشعر بالفخر”.

ياسر جلال يشيد بالرئيس السيسي

وأشاد ياسر جلال بالرئيس السيسي، قائلا: “الرئيس صادق ومش بتاع شو وكلامه بيطلع من قلبه علشان كده الناس صدقته، مش بيزوق كلامه ومبيحبش الشو.. كلامه بيطلع من القلب من أيام ما كان وزير الدفاع”.

برنامج راديو 9090

جاءت تلك التضريحات من خلال حلول الفنان ياسر جلال ضيف على برنامج راديو 9090 الذي تقدمه المذيعة فاطمة مصطفى، اذ يظهر به لأول مرة برفقة زوجته وهذا يعد الظهور الأول لها على الساحة بشكل عام.