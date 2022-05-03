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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695409/ياسر-جلال-صوت-الرئيس-السيسي-في-الاختيار-3-مش-دوبلاج-وهذه-حقيقة-اعتزاله-الفن

حل الفنان ياسر جلال ضيف على راديو 9090 مع الاعلامية فاطمة مصطفى وذلك في حلقة يوم الإثنين الموافق 2 من شهر مايو، ليتحدث عن كواليس مشاركته في الاختيار 2

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحا ياسر جلال في راديو 9090

تحدث ياسر جلال عن نبرة صوته في الاختيار 3 التي كانت تشبة نبرة صوت الرئيسي السيسي في الحقيق، فقال: “ كان أصعب حاجة الصوت، كنت بسجل المشاهد وأقول كلامي وأقعد أسمعها وأنا رايح التصوير، وأنا بعمل الشخصية كنت ببقي خايف إني أعمل حاجة وماتعجبش المخرج، كنت بتعامل معاها بحذر شديد وعايز أجيب تون الصوت”.

وتابع: “وأنا بعمل البروفا مهندس الصوت جالي قالي أستاذ ياسر أنت جايب تون الصوت بالمللي، ولقيت أستاذ حسين عسر مدير التصوير والمخرج بيتر ميمي تفاجئوا وبدأت أكمل، وعايز أقول أنه مش دوبلاج وده صوتي وماينفعش كده في شغلنا”.

ياسر جلال يكشف حقيقة اعتزاله الفن

وتطرق بالحديث عن اعتزاله للفن، فأشار إلى أنها مجرد شائعة، مضيفا: “ أنا هقول اللي اتقلي، القائمين على المتحدة للخدمات الإعلامية، واللي بيديروها، قالولي مفيش حاجة اسمها الدور ده أخر المطاف، وأنك تقعد، أنت ممثل شاطر، فهتعمل أدوار كتيرة”.

واستكمل حديثه: “ هرجع أشتغل زي ما كنت بشتغل، خلال السنوات اللي فاتت، وهعمل أدوار متنوعة، إحنا بنتعامل مع ناس مثقفين جدًا ومتعلمين جدًا وفاهمين جدًا، إن ده فن، والرئيس فاهم دور الفن، وإذا كنت نجحت لازم أدعم نجاحي بأدوار أخرى”.

ياسر جلال يشيد بالمخرج بيتر ميمي

واختتم ياسر جلال حديثه بالمخرج بيتر ميمي، اذ قال عنه: “بيتر ميمي، مشوفتش زيه ومدتهوش حقه، لأني منبهر إزاي قدر يعمل المسلسل الضخم بالشكل ده، كونه أنه يطلع في وقت قصير ده شبه انتحار، وهو مش شبه المخرجين اللي بينفعلون على الممثلين هو ساحر ومهذب جدًا.

مسلسل الاختيار 3

وكان قد شارك في مسلسل الاختيار كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.