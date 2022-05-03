انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نجاحه في الاختيار 3.. ياسر جلال برفقة زوجته لأول مرة في أحدث ظهور له حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695408/بعد-نجاحه-في-الاختيار-3-ياسر-جلال-برفقة-زوجته-لأول-مرة-في-أحدث-ظهور-له

حل الفنان ياسر جلال ضيف على برنامج راديو 9090 الذي تقدمه المذيعة فاطمة مصطفى، اذ يظهر به لأول مرة برفقة زوجته وهذا يعد الظهور الأول لها على الساحة بشكل عام.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول ظهور لزوجة ياسر جلال

وتستضيف الأعلامية فاطمة مصطفى الفنان ياسر جلال للحديث عن كواليس مشاركته في الاختيار 3، خاصة وأنه دوره كان من أصعب الأدوار بين المشاركين في العمل، اذ أنه يجسد شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والصعوبات التي واجهته خلال تصوير العمل والوقت الذي أدى به الشخصية.

السيسي يشكر أبطال الاختيار 3

هذ ووجه السيسي رسالة شكر لـ أبطال مسلسل الاختيار قائلًا: "بحب أشكركم بمناسبة العيد، واللي انتوا عملتوه كان جزء كبير منه لصالح الأبطال والشهداء عشان اللحظات دي تعيش.. انتوا متعرفوش اللي انتوا عملتوه ده اي، حتى البيان اللي كتبناه كنا حريصين لأخر لحظة إنه ميحصلش صدام، ولم نذكر كلمة عزل رئيس أو جماعة إرهابية".

وأردف قائلًا: "إحنا قولنا إن التاريخ منسيبوش لحد، والله والله والله إحنا كنا حريصين على إنه لا يسقط ولا يحصل تصادم، واللي انتوا عملتوه ده حصل حقيقي".

وتابع: "إحنا لم نعتدي ولم نعتدي ولم نطغى على أحد، وكل كلمة اتقالت في مسلسل الاختيار، عبارة عن واقع يتم نقله للناس وللأطفال وللأجيال القادمة، عشان أبناء الشهداء يطلعوا يقولوا إحنا أبناء الأبطال دول، والعمل الدرامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار".

مسلسل الاختيار 3

وكان قد شارك في مسلسل الاختيار كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.