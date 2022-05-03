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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695407/المصرية-للاتصالات-WE-- أعرف--5-طرق-لدفع-فاتورة-التليفون-الأرضي

طرحت المصرية للاتصالات We فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022 والتى تستمر حتى 15 مايو مع إتاحة المصرية للاتصالات we حوالى 5 طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي بعد الاستعلام عنها من موقع المصرية للاتصالات وهو ما يوضحه دوت الخليج في هذا الموضوع.

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