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المصرية للاتصالات WE |  أعرف 5 طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي

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القاهرة في الثلاثاء 3 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /695407/المصرية-للاتصالات-WE-- أعرف--5-طرق-لدفع-فاتورة-التليفون-الأرضي

طرحت المصرية للاتصالات We  فاتورة التليفون الأرضي أبريل  2022 والتى تستمر حتى 15 مايو مع إتاحة المصرية للاتصالات we  حوالى 5 طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي بعد الاستعلام عنها من موقع المصرية للاتصالات وهو ما يوضحه دوت الخليج في هذا الموضوع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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