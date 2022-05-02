مصطفى خاطر يحتفل بقدوم مولودته "داليدا"

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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - أعلن نجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر استقبال مولودته الجديد “دليدا” تزامنا مع أولى أيام عيد الفطر اليوم الإثنين الموافق 2 من شهر مايو.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مصطفى خاطر يرزق بمولودته الأولى

وشارك مصطفى خاطر احتفالاته مع الجمهور من خلال نشر صورة تزينه لاستقبال مولودته عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “الحمد لله ربنا رزقني في اول يوم العيد بأجمل هديه دليدا خاطر”.

أخر أعمال مصطفى خاطر

جدير بالذكر أنه شارك مصطفى خاطر بمسرحية "يا ألعب..يا أغلس" بجانب لفنانة روجينا التي تقدمها ضمن موسم الرياض الترفيهي للعام الجاري 2022، ويجمع العمل عدد من نجوم الفن ونجوم مسرح مصر إذ يتولى الفنان أشرف زكي إخراجها، أم عن التمثيل فيخوضه كلا من روجينا، ومصطفي خاطر، وأحمد رزق، وحمدي الميرغني، وويزو، و محمد ثروت،وغيرهم.

كواليس مسرحية يألعب يا أغلس

وكان قد كشف الملحن احمد رؤوف مواليس المشاركة في موسم الرياض خلال فعاليات هذا العام، وحرص أن يوجه الشكر لأهل الرياض على الاحتفاء وحرصهم على الحضور،لافتًا إلى أن القرار لم يحسم بعد، وقال في بيان صحفي عن كواليس ترشيحه للمسرحية أنه جاء من الدكتور أشرف زكي.

وأضاف أنه بعدها قرأ سيناريو وليد الهندي الذي حمسه للموافقة على وضع موسيقى وألحان "يا ألعب..يا أغلس"، مشيرًا إلى أنه كان هناك عدد كبير من الاستعراضات بالمسرحية.

وعقد عدة جلسات مع مخرج العمل أشرف زكي، و"الهندي" ثم اتفقوا على ستة استعراضات غنائية موسيقية تشمل عروض كوميدية وإنسانية.

تفاصيل مسريحة يا ألعب يا أغلس

ويشار أن أحداث مسرحية “يا ألعب يا أغلس” تدور في إطار كوميدي اجتماعي استعراضي حول قضية الميراث، حيث يترك الشربتلي باشا وصية لابنه الوحيد وأولاد أخيه، لكن الطمع يجعل أولاد الأخ يريدون التخلص من ابن عمهم ليحصلوا على الميراث كله، ولكن تفشل كل المحاولات ليكتشفوا أن الميراث الحقيقي هو في حبهم لبعضهم ولم شملهم.