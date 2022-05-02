  Etisalat Misr | باقات اتصالات مصر مكالمات فقط

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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - يقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن باقات اتصالات مصر مكالمات وأهم مايميزها عن غيرها من الشبكات. فتعتبر شركة اتصالات مصر Etisalat Misr من أبرز الشركات المنافسة في هذا القطاع وتمتلك الملايين من المصريين مستخدمين لأنظمتها. خاصة باقات حكاية.

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