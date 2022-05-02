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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 11:43 مساءً - محمد السيد - /695403/برقصة-جديدة-فيفي-عبده-تحتفل-بـ-عيد-الفطر-مع-الجمهور-فيديو

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير احتفال فيفي عبده بـ عيد الفطر

ظهرت فيفي عبده خلال الفيديو التي شاركته مع الجمهور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بعبائة سوداء واسعة، وتركت شعرها منسابا وبدأت تتراقص رقصاتها الشهيرة.

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “عيد سعيد عليكم من اسكندرية”.

فيفي عبده في رمضان 2022

جدير بالذكر انه شاركت الراقصة فيفي عبده في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “شغل عالي”، وعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، وشارك في بطولته كلا من فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.

فيفي عبده في كلام الناس

وكانت قد حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج كلام الناس فس حلقة يوم السبت الموافق 2 من شهر إبريل تزامنا مع أول يوم رمضان، والتي فجرت خلاله عدد من التصريحات الجريئة ينشرها، اذ تحدثت في بداية الحلقة عن فيفي عبده عن عادتها في عمل موائد الرحمن: “العلاقة بين العبد ربه المفروض محدش يدخل فيها، وانا اتكالي كله على ربنا، ومصر فيها مائد رحمن كتير”.

عن سؤال كيف ترين الرجال، أجابت فيفي عبده قائلة: الراجل شريك حياة طفس، لازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو”.