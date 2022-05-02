وكيل صحة سوهاج تتابع سير وانتظام العمل داخل مستشفيات المحافظة

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك، سير وانتظام العمل داخل مستشفيات المحافظة والوحدات الصحية والمنشآت الطبية وذلك للتأكد من كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك





حيث كلفت وكيل وزارة الصحة عدد من اللجان المشتركة ما بين إدارات الطب العلاجى والطب الوقائى والصيدلة ومكافحة العدوى وغيرها من الإدارات الأخرى للمرور والمتابعة لجميع المستشفيات والمنشأت الطبية بجميع مراكز المحافظة وعلى مدار الساعة.

وفى نفس السياق تفقدت وكيل وزارة الصحة مستشفى سوهاج العام، حيث استقبلها ورافقها د ايهاب هيكل مدير المستشفى وعدد من رؤساء الأقسام بالمستشفى. وبدأت وكيل الوزارة زيارتها بعقد اجتماع مصغر لبعض رؤساء الأقسام وبعض الأطباء والكوادر الفنية، وذلك لمناقشة بعض المحاور الأساسية والهامة لتقديم خدمات طبية متكاملة وتحسين مستوى الخدمة وتذليل كافة العقبات أمام المرضى.

وأكدت أن القطاع الصحى بالمحافظة يلقى دعم كبير جدا من السيد رئيس الجمهورية ووزارة الصحة على جميع المستويات، منوهة الى اننا نشهد طفرة هائلة فى تطوير وتجهيز المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية بالمحافظة.

ثم تفقدت بعد ذلك أقسام الحضانات والغسيل الكلوى والأطفال والنساء والولادة وأخيرا قسم الاستقبال والطؤارى.

وأشادت وكيل وزارة الصحة بانتظام وحضور الأطقم الطبية وتواجدها بالمستشفى وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وكذلك بمستوى النظافة والالتزام بمعايير مكافحة العدوى وحسن معاملة المرضى.

تأتى هذه الجولات فى إطار المتابعة الميدانية للمنشأت والمستشفيات للتأكد من انتظام سير العمل والوقوف على جاهزية المستشفيات ومدى جودة الخدمات التى تقدمها للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.