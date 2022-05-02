انت الان تتابع تفاصيل خبر يسرا عن شخصيتها في أحلام سعيدة: "اتعاملت مع ناس أكفاء لتقمصها.. وفي نماذج في حياتنا تشبهها" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695402/يسرا-عن-شخصيتها-في-أحلام-سعيدة-اتعاملت-مع-ناس-أكفاء-لتقمصها-وفي-نماذج-في-حياتنا-تشبهها

حلت الفنان المتألقة يسرا ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة أون وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وذلك تزامنا مع أولى أيام عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير كواليس يسرا مع مسلسل أحلام سعيدة تحدثت يسرا عن كواليس مشاركتها في مسلسل أحلام سعيدة، خاصة وأن العمل كوميدي من الدرجة الاولى، فقالت: “انا قولت لجمال العدل مش عايزة اعمل دراما عايزة اضحك وأضحك الناس وأنشر البهجة، كنت حابة أعمل عمل كوميدي بعيدا عن سياق الدراما”. وكشفت عن شخصيتها في المسلسل مؤكدة: “رضيت واتصالحت مع الحالة اللي مرت بيها بعد إصابتها بالعمى ووجود الشخصيات اللي معاها خلاها تعدي كل حاجة، وفي نماذح في حياتنا شبهنا وعندي 3 شبه فريدة أنا عرفاهم”. وعن كواليس تحضيرها للشخصية: “اتعاملت مع ناس عندها نفس الحالة من خارج الوسط وداخلة وساعدني من داخل الوسط الفني الاستاذ سيد مكاوي”. يسرا في رمضان 2022 وشاركت يسرا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “أحلام سعيدة” بجانب كلا من غادة عادل، هشام إسماعيل، نور محمود، مى كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، أوتاكا، سامى مغاورى، عماد رشاد، ميسرة، جيهان الشماشيرجي، عفاف مصطفى، ملك بدوي وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة. وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث، وتم عرضها على فضائية «ON»، وحققت نجاح ملحوظ. أعمال تنتظر يسرا عرضها قريبا من ناحية اخرى، تستعد الفنانة يسرا برفقة الفنانة نيللي كريم لتصوير عمل جديد يجمعهما سيعرض عبر منصة رقمية وهو مسلسل روز وليلى والمقرر عرضه في الربع الأخير من عام 2022، وينتمي مسلسل روز وليلى لنوعية الدراما الكوميدية السوداء حيث تجسدن الثنائي شخصيات محققات في الشرطة يبحثون في جريمة ويتورطون بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يسرا عن شخصيتها في أحلام سعيدة: "اتعاملت مع ناس أكفاء لتقمصها.. وفي نماذج في حياتنا تشبهها" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.