انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض orange أورنج على باقات فري ماكس.. "فيسبوك وواتساب ببلاش" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695401/عروض-orange-أورنج-على-باقات-فري-ماكس-فيسبوك-وواتساب-ببلاش

أعلنت orange أورنج عن عروض باقات فري ماكش عن توفير فيسبوك وواتساب مجانا على مدار الشهر. ليتساءل عملاء orange أورنج عن باقات فري ماكس وأهم مميزاتها وتفاصيلها. ومن هنا يقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن باقات فري ماكس من أورنج وكيفية الاشتراك فيها.

باقات فري ماكس من أورنج ضعف الباقة لمدة 3 شهور عند شراء خط جديد، للاشتراك اطلب #1000# أو من تطبيق My Orange عروض فري ماكس من تطبيق My Orange 20% زيادة على الباقة سوبر ميجابايتس هدية صالحة حتى نهاية الباقة لما تجدد الباقة قبل ميعادها من تطبيق My Orange

30 ضعف شحنتك وحدات لأورنج وميجابايتس لما تشترك في العرض من تطبيق My Orange

20% زيادة على الباقة وحدات هدية تستخدم دقايق لأرقام اورنچ و ميجابايتس صالحة حتي نهاية الباقة لما تشترك في باقات فري ماكس الاضافية من تطبيق My Orange

500 وحدة هدية لما تشترك في باقات GO او تحول لباقة أعلى من تطبيق My Orange

عروض حصرية على التطبيقات الترفيهية لما تشترك من تطبيق My Orange الاشتراك في باقات فري ماكس للتحويل أو التجديد اطلب #0# أو من تطبيق My Orange.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض orange أورنج على باقات فري ماكس.. "فيسبوك وواتساب ببلاش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.