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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695400/رجلك-مالها-انت-ناقصة-طول-الجمهور-يسخر-من-غادة-عبد-الرازق-في-أحدث-ظهور-لها

احتفلت الفنانة غادة عبد الرازق بعيد الفطر المبارك 2022 على طريقتها الخاصة، من خلال خضوعها لجلسة تصوير جديدة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية الجمهور من إطلالة غادة عبد الرازق في عيد الفطر

أطلت غادة عبد الرازق على جمهورها ببنطالون جينس وجاكت جينس بنفس اللون التلجي، وتحته “توب” باللون الأصفر، ولكن وضعيات غادة عبد الرازق وضعتها في مرمى سخرية الجمهور.

الجمهور يسخر من غادة عبد الرازق

وجاءت تعليقات الجمهور بين ما هو ينئها بعيد الفطر المبارك ومن سخر من وضعيتها في الصور اليت أظهرت قدميها بطول غريب ومثير للتساؤلات، فكتب أحدهم: “في ايه يا غاده”، والأخر: “امال رجلك مالها يا فنانه”، وكتبت الثالث: “انتي ناقصه طول”، “و بالنسبة لرجليكي ؟”، “لا ثواني هيا دي رجلك”.

أخر أعمال غادة عبد الرازق

جدير بالذكر أنه أخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق هو مسلسل لحم غزال مسلسل لحم غزال، والذي شارك في بطولته كلا من الفنان شريف سلامة، مي سليم، خالد محمود، وأشرف عبد الغفور.

وتدور احداثه حول عاليا التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.

غادة عبد الرازق في كلام الناس

وكانت قد حلت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة على برنامج كلام الناس، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر ، في حلقة يوم الخميس الموافق 7 من شهر إبريل، وصرحت الفنانة غادة عبد الرازق بعدد من التصريحات الجريئة عن عملها تارة، وعن سبب غيابها عن الساحة الرمضانية هذا الموسم تارة، كما أوضحت حقيقة رفض ياسمين صبري العمل معها، ودخولها في حالة إكتئاب.

وفجرت غادة عبد الرازق خلال الجزء الثاني من البرنامج تصريحات كشفتها لأول مرة عن عمليات التجميل، ورأيها في بعض النجوم الكبار، فضلا عن تسببها في قتل فتاة كانت تقصد مساعدتها.