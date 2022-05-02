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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695391/بعد-حرب-روسيا-وأوكرانيا--الرئيس-التايواني-يشكك-في-قدرة-الصين-بغزو-أراضيها

تحدث وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، عن الحرب الروسية الاوكرانية والتي بدأت منذ عدة شهور وما اثرت به على بلادة والدروس المستفادة، منوها ان بلاده قامت بمراقبة الصراع في أوكرانيا واستخلصت عدة دروس في مواجهتها مع الصين.وقال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، ان بلاده إن بكين مترددة في مهاجمة تايوان بس

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بب ما وصفه بعدم إحراز روسيا تقدمًا في أوكرانيا فضلا عن رد المجتمع الدولي.، مضيف ان بلاده هذا الامر تراقب هذا الأمر بعناية شديدة. نحاول أن نرى ما يمكن أن نتعلمه من أوكرانيا في الدفاع عن أنفسنا”.

بعد حرب روسا وأوكرانيا .. الرئيس التايواني يشكك في قدرة الصين بغزو أراضيها

وقال وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، ان اوكرانيا على خط المواجهة ضد التوسع الخارجي لروسيا، متهما روسيا باستخدام الجيش “لمجدها التاريخي”، فيما وصفه بأنه مشابه للوضع بين الصين وتايوان.

الصراع الروسي الاوكراني

وتابع وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، ان اهم نقطتين استخلصتهما تايوان من الصراع هما أن أوكرانيا تستخدم “أسلحة صغيرة لمواجهة عدو كبير”، وأن سكانها من الرجال لديهم دوافع عالية يريدون الخدمة في الجيش، ويريدون الذهاب إلى مناطق الحرب للقتال ضد روسيا.