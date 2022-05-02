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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 10:46 مساءً - محمد السيد - /695399/الرئيس-السيسي-يهنئ-أمير-الكويت-بمناسبة-عيد-الفطر-المبارك

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، معرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار للشقيقة الكويت.

الرئيس السيسي يهنيء أمير الكويت بمناسبة عيد الفطر المبارك

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل سلام وأمن واستقرار.

وتلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، وذلك للتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

دوت الخليج

من جانبه، أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية أسر الشهداء، في حضور أبطال عمل الإختيار 3 والعائدون، مؤكدًا أن جزء كبير من هذا العمل الدرامي كان لصالح أبناء الشهداء.