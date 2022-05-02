جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة النقل -للعام الثانى على التوالى- حملة "عيدك عيدنا هنفرح أولادنا" أثناء أول أيام عيد الفطر المبارك، من خلال توزيع 1500 هدية رمزية عبارة عن 1000 كاب للشباب والأطفال و500 سجادة صلاة للكبار، أثناء تواجدهم داخل محطات مترو الأنفاق بالخطين الأول والثانى أول أيام عيد الفطر المبارك (الشهداء - أنور السادات - العتبة - شبرا الخيمة - جامعة القاهرة - المرج الجديدة)، وذلك فى إطار الدور المجتمعى لوزارة النقل.





وقالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فى بيان، اليوم الاثنين، إن الحملة جاءت بالتنسيق الكامل بين الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بمترو الأنفاق مع بنك الكساء المصرى، وبالتنسيق بين العميد حسام السيسى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل، والمهندس على الفضالى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. ونسق أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى لمترو الأنفاق، مع فريق عمل بنك الكساء المصرى وتواجد فريق عمل من العلاقات العامة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق للقيام بعملية التوزيع داخل المحطات. وتتقدم وزارة النقل والهيئات والشركات التابعة لها بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وعلى مصر بالأمن والسلام والاستقرار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلاق حملة عيدك عيدنا بمحطات مترو الأنفاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.