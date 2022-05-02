أساقفة الإسماعيلية والفيوم يهنئون القيادات بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية الإسماعيلية، وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، اليوم الإثنين، مبنى محافظة الإسماعيلية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.





كان فى استقباله والوفد المرافق شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، ونواب البرلمان عن المحافظة، شارك فى تقديم التهنئة وفود من الطوائف المسيحية بالمحافظة. وفى السياق ذاته، قدم نيافة الأنبا أبرام مطران ورئيس أديرة الفيوم، يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة، بالعيد لقيادات محافظة الفيوم، وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، حيث قدموا التهنئة بالعيد ولنواب البرلمان والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

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