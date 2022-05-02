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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /695397/عروض-vodafone-فودافون-في-عيد-الفطر--استمتع-بالأفلام-على-شاهد

أعلنت شركة vodafone فودافون عن عروض عيد الفطر والاستمتاع بالأغاني والأفلام وأجدد المسلسلات على شاهد. خاصة على باقات الفليكساوية. لذلك يقدم دوت الخليج عروض vodafone فودافون وأنظمة باقات فليكس الجديدة.

عروض vodafone فودافون وكتبت فودافون عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "اتفرج على أجدد المسلسلات والأفلام في العيد على شاهد VIP موبايل ولكل الفليكساوية الناصحين دلوقتي مع باقات فليكس الجديدة ليك اشتراك شاهد VIP موبايل علشان تتفرج على كل اللي انت عاوزه". تفاصيل باقات فليكس الجديدة من vodafone فودافون وينشر دوت الخليج أنظمة فليكس الجديدة هتستمتع بواتساب مجانًا ولحد نهاية مدة الباقة وطريقة الاشتراك من خلال الآتي: فليكس 20 بتنزلك 550 فليكس بـ 20 جنيه حول من الكود #020*

فليكس 30 بتنزلك 1100 فليكس بـ 30 جنيه حول من الكود #030*

فليكس 50 بتنزلك 2200 فليكس بـ 50 جنيه حول من الكود #050*

فليكس 70 بتنزلك 3300 فليكس بـ 70 جنيه حول من الكود #070*

فليكس 90 بتنزلك 4400 فليكس بـ 90 جنيه حول من الكود #090*

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