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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /695392/بإطلالة-أنيقة-ياسمين-رئيس-تهنئ-الجمهور-بـ-عيد-الفطر

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير إحتفال ياسمين رئيس بـ عيد الفطر

ظهرت الفنانة ياسمين رئيس في أحدث ظهور لها بجاكت باللون “بيبي بلو” وبنطلون نفس اللون، وتحته توب أبيض قصير كشف عن جزء من بطنها، وارتدت بعض الإكسسوارات التي تتناسب مع إطلالتها، وظهر على يدها تاتو حاز على إعجاب جمهورها.

وعلقت ياسمين رئيس على صورتها، كاتبة: “عيد سعيد”.

ياسمين رئيس تثير الجدل حول علاقتها بهادي الباجوري

وكانت تصدرت الفنانة ياسمين رئيس التريند الفترة السابقة منذ إذاعة خبر طلاقها من المخرج هادي الباجوري، والتي لم تفصح عن أي أسباب حول الإنفصال كما التزم هادي الباجوري الصمت، ولكن نشرت ياسمين فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام أثار الجدل حولهم من جديد، أتي ذلك بعد انفصالها عنه في شهر فبراير الماضي، لتلمح بذلك حول عودتها مرة آخرى للباجوري.

وظهر في الفيديو بعض الصور لهما، التي تدل على الحب والذكريات الكثيرة التي بينهم واكتفت بالتعليق عليه بوضع بعض القلوب على هذا الفيديو، كما أغلقت التعليقات على هذا الفيديو.

أعمال فنية جمعت هادي الباجوري وياسمين رئيس

وعلى صعيد آخر، وخلال مشوار يقترب من 12 عام زواج، لعبت الصدفة دورها عندما جمعت ياسمين رئيس وهادي الباجوري في أكثر من عمل فني، كان أول عمل جمعهما مسلسل «عرض خاص» عام 2010، حيث اختارها الباجوري لتكون من ضمن الوجوه الشابة التي يقدمها، ولم يكن بينهما أي علاقة في ذلك التوقيت، ومن ثم قرر الثنائي التعاون مرة ثانية من خلال فيلم «واحد صحيح» عام 2011، والتي جسدت فيه ياسمين دور فتاة تدعى «مريم» عمرها 23 سنة تعجب بعبد الله «هاني سلامة»، واجتمعا أيضًا في فيلم «هيبتا Hebta» عام 2016، وهو فيلم مصري مأخوذ من الرواية المصرية للكاتب المصري محمود صادق التي ألفها عام 2014، وآخر تعاون بينهم كان فيلم «جارة القمر»، وفيه تقع الفنانة ياسمين رئيس بغرام الفنان كريم فهمى.