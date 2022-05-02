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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /695394/رقم-خدمة-عملاء-بنك-سايب-saib--أسرع-وسيلة-للتواصل

يهتم عملاء بنك سايب saib بمعرفة رقم خدمة العملاء للتواصل معهم حول الخدمات التى يوفرها بنك سايب أو تقديم شكاوي واستفسارات معينة. بنك سايب saib تم انشائه عام 1976 من خلال مجموعة من المساهمين وبنسب اسهامات مختلفة، كانت البداية من خلال المصرف العربي الدولى وبدأت الفروع تنطلق في الزيادة ويعمل بنك سايب saib على تمويل التجارة الداخلية والخارجية بجميع العملات. ويقدم دوت الخليج كافة وسائل التواصل مع خدمة عملاء سايب.

رقم خدمة عملاء بنك سايب saib يستطيع أي عميل التواصل مع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنك سايب saib من داخل مصر او من الخارج بعدة طرق حيث انه الى جانب الرقم المختصر لبنك saib يوجد العديد من طرق التواصل مع البنك وهي كالتالي: رقم بنك saib الخط الساخن من داخل مصر: 16668. رقم بنك siab المختصر من خارج مصر: 16668(+202). ايميل بنك سايب: [email protected] الموقع الرسمي لبنك سايب: https://www.saib.com.eg/ar/contact-us صفحة بنك سايبعلى مواقع التواصل الاجتماعي جدير بالذكر أنه يمكنك ان تقوم من خلال التواصل مع البنك يمكنك الاستعلام عن وظائف بنك سايب وكذلك معرفة عنوان او مواعيد فروع بنك سايب فى مصر كما يمكنك الاستعلام عن عروض التمويل التى يقدمها البنك والحصول على اجابات على جميع الاستفسارات من خلال موظفي الدعم وخدمة عملاء البنك في أي وقت

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