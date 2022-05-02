القوى العاملة: تعيين 2933 شابا منهم 37 قادرون باختلاف بالمنوفية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالمنوفية 2933 شابا من بينهم 37 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6011 شابا باحثا عن العمل.





وأشار الوزير، وفق بيان، اليوم الاثنين، إلى أن المديرية استخرجت 2917 شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة، فضلا عن صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 5 منح مولود جديد بإجمالى 10 آلاف جنيه، و3 منح زواج لـ 3 عمال بإجمالى 9 آلاف جنيه، وصرف 4000 جنيه رعاية صحية لعاملين من المسجلين بالمديرية. وأوضح على حامد الزقم، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى، أن المديرية فى مجال التفتيش العمالى فتشت على 1121 منشأة لتنفيذ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر ذلك عن تحرير 145 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية لـ 220 منشأة، أما فى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 467 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 263 محضرا للمنشآت المخالفة، ومنح 388 مهلة قانونية، والموافقة على 58 ترخيصا.

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