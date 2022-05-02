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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695390/غدا-عبد-الباسط-حمودة-يتألق-على-مسرح-ساقية-الصاوي

يستعد المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، لإحياء حفل غنائي جديد مساء غدا الثلاثاء تزامنا مع ثاني أيام عيد الفطر، وذلك على مسرح ساقية الصاوي في الزمالك.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حفل عبد الباسط حمودة في عيد الفطر

وتأتي أسعار تذاكر حفل عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي بداية من 150 جنيهًا، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءاًافي قاعة النهر.

وكان قد أحيى المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة حفلا غنائيا على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك لأول مرة بقاعة النهر، وأعلنت ساقية الصاوي عن أسعار تذاكر الحفل التي تم تقسيمها إلى 5 فئات هي: “250، 300، 350، 400، 450”.

وكشف المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة عن الأصوات التي يحبها من مغنيي المهرجانات في لقاء تلفزيوني سابق له، كما أعلن عن مفاجأة في رمضان القادم.

فيلم نصي الحلو

وقد شارك المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة في فيلم «نصي الحلو» الذي من بطولة رامز جلال، وكان عبد الباسط مشترك فيه بالتمثيل والغناء الشعبي، وفيلم «نصي الحلو» يشارك فيه عدد من ملوك الكوميديا مثل: محمد ثروت، حمدي الميرغني، تاراعماد وويزو، والفليم من تأليف لؤي السيد، وللمخرج محمود كريم.

عبد الباسط حمودة وعمر كمال

ومن الجدير بالذكر، حل عبد الباسط حمودة وعمر كمال، كضيفين على برنامج «ملوك الترند» الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على شاشة تليفزيون اليوم السابع، على هامش تصوير كليب «ضيعنا»، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما، وتحدث عمر كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء.

شقيق الفنان عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج: اخويا مثلي الأعلى

وفي سياق متصل، قد صرح شقيق عبد الباسط حمودة لـ دوت الخليج وقال: سبب شهرة اخي عاد عليا بشكل كبير فأنا معروف بشقيق حمودة وانا مشهور في الاحياء الشعبيه الذي تنتمي اكثر للفن الذي أقدمه فهو يعبر عن الناس ومايشعرونه.

وقام سامي حمودة بالتعبير عن احترامة لفن المهرجانات ولكن لم يدلي برأيه في خصوص قرار منع المهرجانات ووجه الشكر لهاني شاكر رئيس نقابة المهن التمثيلية قائلا هو شرف لمصر ونوه عن أعماله الفترة المقبلة بالتعاقد استاذ إسلام البراءة، وقال: في شغل كبير الفترة القادمة وأغاني.