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القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:43 مساءً - محمد السيد - /695389/يسرا-تهنئ-جمهورها-بعيد-الفطر-أحلى-وأغلي-ناس-على-قلبي

هنأت يسرا جمهورها بعيد الفطر من خلال توجيه رسالة لهم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مشيرة إلى أنهم من أغلى الناس على قلبها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تهنئة يسرا بعيد الفطر

وكتبت يسرا موجهة الحديث للجمهور: “عيد سعيد و كل عام وأنتم بألف خير و هنا يا أحلى وأجمل وأغلى جمهور على قلبي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و يفرح قلوبكم جميعا بحبكم جدا “.

أعمال تنتظر يسرا عرضها قريبا

من ناحية اخرى، تستعد الفنانة يسرا برفقة الفنانة نيللي كريم لتصوير عمل جديد يجمعهما سيعرض عبر منصة رقمية وهو مسلسل روز وليلى والمقرر عرضه في الربع الأخير من عام 2022، وينتمي مسلسل روز وليلى لنوعية الدراما الكوميدية السوداء حيث تجسدن الثنائي شخصيات محققات في الشرطة يبحثون في جريمة ويتورطون بها.

يسرا في رمضان 2022

وتشارك يسرا في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “أحلام سعيدة” بجانب كلا من غادة عادل، هشام إسماعيل، نور محمود، مى كساب، شيماء سيف، نبيل نور الدين، أوتاكا، سامى مغاورى، عماد رشاد، ميسرة، جيهان الشماشيرجي، عفاف مصطفى، ملك بدوي وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة.

أعمال تألقت بها يسرا

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول 3 سيدات «فريدة وشيرين وليلى» تجاوزن منتصف العمر وتعانين من بعض الأزمات الطاحنة في حياتهن يجمعهن القدر ويقرب بينهنّ وفي إطار مشاكل كل واحدة منهنّ تتصاعد الأحداث، وتم عرضها على فضائية «ON»، وحققت نجاح ملحوظ.

وشاركت يسرا في رمضان 2021 بمسلسل «حرب أهلية»، وجسدت من خلاله شخصية مريم، تدور الأحداث حول حياة مريم التي تضطرها الظروف لترك ابنتها تمارا وهي صغيرة فتشب حاقدة عليها، وتتعرض مريم للخداع من قبل طبيبها النفسي وزوجها يوسف، والعمل من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبدالعزيز.