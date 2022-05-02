نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة الحج 2022 وزارة الداخلية موعد إعلان نتائج حج القرعة البوابة المصرية الموحدة للحج في المقال التالي
نتيجة قرعة الحج 2022 وزارة الداخلية، من أكثر وأهم كلمات البحث بجمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن فتح باب التقديم في حج القرعة وزارة الداخلية هذا العام، ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لعودة موسم الحج واستقبال الحجاج من الخارج من مختلف الدول الإسلامية، بعد أن تم تخفيف إجراءات الدخول للمملكة والخاصة بالحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا، هذا وقد بدأت أقسام ومراكز الشرطة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية باستقبال طلبات حج القرعة، وبالإضافة لإمكانية التقديم إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل 2022 وحتي 6 مايو الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة بمديريات الأمن حسب الجدول الزمني الذي حددته وزارة الداخلية، وحرصاً من موقعنا ثقفني على توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة فإننا نستعرض معكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.
#وزارة_الداخلية تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م ، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022https://t.co/s1EheQHt0J pic.twitter.com/v8nRJ7NQds
— وزارة الداخلية (@moiegy)
#وزارة_الداخلية تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م ، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022https://t.co/s1EheQHt0J pic.twitter.com/v8nRJ7NQds— وزارة الداخلية (@moiegy) May 2, 2022
موعد إعلان نتائج حج القرعة وزارة الداخلية 2022
|الموعد
|مديريات الأمن
|الثلاثاء الموافق 10/5/2022
|أسوان- الوادي الجديد- الشرقية- دمياط- الفيوم- البحر الأحمر- مطروح
|الأربعاء الموافق 11/5/2022
|الجيزة- الدقهلية- الإسكندرية- الأقصر- أسيوط- بورسعيد- جنوب سيناء
|الخميس الموافق 12/5/2022
|الغربية- البحيرة- القليوبية- الإسماعيلية- شمال سيناء- المنيا- قنا
|السبت الموافق 14/5/2022
|القاهرة- المنوفية- كفر الشيخ- السويس- سوهاج- بني سويف
رابط البوابة المصرية الموحدة للحج
- الدخول على الموقع الإلكتروني “hij.moi.gov.eg“.
- تسجيل الرقم القومي.
- الضغط على استعلام.
حج القرعة 2022
بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح باب استقبال الحجاج من الخارج.
بدأت مختلف الدول في التجهيزات الخاصة بعمل قرعة الحج وتحديد نسبة للقبول حسب عدة شروط.
ومن أهم هذه التجهيزات والشروط أن يكون المتقدم حاصل على لقاح كرونا المعتمد لدي السعودية “استرازينكا، فايزر، موديرنا، جونسون أند جونسون”، كما يجب أن يكون المتقدم لا يعاني من أمراض خطيرة أو معدية أو مزمنة تؤثر على حياته، وقد أكدت وزارة الداخلية على أن التقديم متاح حتي عمر 65 عاماً، وننوه على المتقدمين بضرورة الالتزام بالتعقيم والتطهير الشخصي وعدم التزاحم بقدر الإمكان خلال التواجد بالأراضي المقدسة، للحفاظ على سلامة الجميع وعدم انتقال العدوي أو أي من الأمراض، ونتمنى للجميع التوفيق وحج مبرور وذنب مغفور.
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