نتيجة قرعة الحج 2022 وزارة الداخلية موعد إعلان نتائج حج القرعة البوابة المصرية الموحدة للحج

نتيجة قرعة الحج 2022 وزارة الداخلية، من أكثر وأهم كلمات البحث بجمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن فتح باب التقديم في حج القرعة وزارة الداخلية هذا العام، ضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لعودة موسم الحج واستقبال الحجاج من الخارج من مختلف الدول الإسلامية، بعد أن تم تخفيف إجراءات الدخول للمملكة والخاصة بالحماية والوقاية من انتشار فيروس كورونا، هذا وقد بدأت أقسام ومراكز الشرطة بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية باستقبال طلبات حج القرعة، وبالإضافة لإمكانية التقديم إلكترونياً من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وذلك خلال الفترة من 24 أبريل 2022 وحتي 6 مايو الجاري، على أن يتم إعلان النتيجة بمديريات الأمن حسب الجدول الزمني الذي حددته وزارة الداخلية، وحرصاً من موقعنا ثقفني على توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة فإننا نستعرض معكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

#وزارة_الداخلية تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م ، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022https://t.co/s1EheQHt0J pic.twitter.com/v8nRJ7NQds — وزارة الداخلية (@moiegy) #وزارة_الداخلية تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1443هـ/2022م ، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2022 وحتى يوم السبت الموافق 14/5/2022https://t.co/s1EheQHt0J pic.twitter.com/v8nRJ7NQds — وزارة الداخلية (@moiegy) May 2, 2022

موعد إعلان نتائج حج القرعة وزارة الداخلية 2022