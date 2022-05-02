أساقفة القليوبية والمنيا يهنئون القيادات بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وهنأ الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وقليوب والقناطر ومدينة الأندلس، برفقة النائب البابوى لإيبارشية شبين القناطر، والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، يرافقهم وفد من كهنة واراخنة الإيبارشيات الثلاثة التهنئة لـ عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وقيادات المحافظة، كما زارالوفد اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوببة، ورئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة اللواء مهندس أحمد على مرزوق لتقديم التهنئة.
وفى السياق ذاته، قدم الأنبا باسيليوس فوزى، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التهانى لأسامة القاضى، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، والعميد أ.ح محمد إسماعيل، المستشار العسكرى للمحافظة، وجميع القيادات السياسية، والتنفيذية، والأوقاف والأزهر، وأعضاء المجلس القومى للمرأة، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن محافظة المنيا، بمشاركة الأب كيرلس مكسيموس.
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