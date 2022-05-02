الأنبا غبريال أسقف بنى سويف يهنئ قيادات المحافظة بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - قدم نيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف، يرافقه وفد من كهنة الإيبارشية والقمص باسيليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببنى سويف، والقمص فام الأنبا أنطونيوس وكيل دير الأنبا أنطونيوس ببنى سويف، للتهنئة بعيد الفطر المبارك لقيادات محافظة بنى سويف.





وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة، وكان فى استقبالهم الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، حيث قدموا التهنئة بالعيد له ولنواب البرلمان بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

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