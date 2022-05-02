أساقفة الشرقية يهنئون المحافظ بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا تيموثاوس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، اليوم الإثنين، محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ونواب البرلمان، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك.





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